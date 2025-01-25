Kayserispor'da Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
25/01/2025

Kayserispor'da Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı

Kayserispor 5-2'lik Sivasspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yolları ayırdı.

Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Kayserispor'u 5-2 mağlup etti. Bu mağlubiyet sonrasında Sivasspor Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

KAYSERİSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Bellona Kayserispor Kulübü

 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Kayserispor, Sinan Kaloğlu, spor, futbol
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.