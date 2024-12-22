Kayserispor'da yenilgi sonrası açıklama: Canlı yayında istifa etti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray yenilgisi sonrasında görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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22/12/2024

Kayserispor'da yenilgi sonrası açıklama: Canlı yayında istifa etti

 Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray yenilgisi sonrasında görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray, Süper Lig'de Bellona Kayserispor'u 5-1 yendi. Sarı kırmızılıların yenilmezlik serisi 20 yapa çıktı. Puanını 44 yapan Galatasaray ligin ilk yarısını 8 puan farkla lider tamamladı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı mücadele sonrası canlı yayında çarpıcı sözlerle istifa etti. 

Ali Çamlı açıklamasında; "Bizlere 'yönetim istifa' diyenler rahat etsin, istifa ettim. Bize küfredenleri Allah'a havale ediyorum, Allahları varsa." dedi. 

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TAGS: Kayserispor
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