Kayserispor'da yenilgi sonrası açıklama: Canlı yayında istifa etti
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray yenilgisi sonrasında görevinden istifa ettiğini açıkladı.
YAYIN TARİHİ:
22/12/2024
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray yenilgisi sonrasında görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray, Süper Lig'de Bellona Kayserispor'u 5-1 yendi. Sarı kırmızılıların yenilmezlik serisi 20 yapa çıktı. Puanını 44 yapan Galatasaray ligin ilk yarısını 8 puan farkla lider tamamladı.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı mücadele sonrası canlı yayında çarpıcı sözlerle istifa etti.
Ali Çamlı açıklamasında; "Bizlere 'yönetim istifa' diyenler rahat etsin, istifa ettim. Bize küfredenleri Allah'a havale ediyorum, Allahları varsa." dedi.
YAYIN TARİHİ: