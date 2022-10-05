Kaysu anısına düzenlenen müsabakalar tamamlandı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Merhum İzzet Mustafa Kaysu Taekwondo Karate Budo (Hyongpumse Kate ) Müsabakaları hafta sonu Girne Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde yapıldı.

İzzet Mustafa Kuysu anısına gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ödülleri Federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz ve federasyon, bölge ile namzet hakemleri yönettiler.

Bu habere tepkiniz:



05/10/2022 15:51