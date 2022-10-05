Kaysu anısına düzenlenen müsabakalar tamamlandı

ads ads ads ads
05/10/2022

ads
ads
Kaysu anısına düzenlenen müsabakalar tamamlandı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Merhum İzzet Mustafa Kaysu   Taekwondo Karate Budo   (Hyongpumse Kate ) Müsabakaları  hafta sonu Girne Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde  yapıldı.

İzzet Mustafa Kuysu  anısına gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ödülleri Federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen,  federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz ve federasyon, bölge ile namzet hakemleri yönettiler.

05/10/2022 15:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.