Kaysu anısına yarıştılar

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02/10/2023

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Kaysu anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen İzzet Mustafa KaysuTaekwondo Karate Budo Şampiyonası önceki gün yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin başkanlığında Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönetti.

Müsabakalarda dereceye  girenlereödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.

 

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori:      1. Zehra Naz Ağan     

2.Kategori:      1. Zehra Bilge Bayram                       

3.Kategori:      1. Defne Okçu            

 4.Kategori:     1. Melek Ünver                      

5.Katagori:      1. Dua Rezwan Zaman           

6.Kategori:      1. Anelia Belen

 7.Katagori:     1. TuvanaYeleğen

 8.Katagori:     1. Utku Kavin Yeleğen

9.Katagori:      1. Hayriye Yetek

10.Katagori:    1. Sümeyye Eylül Akfırat      

 11.Katagori:   1. Leyla Zeynep Akfırat        

12.Katagori:    1. Eynep Yağızsoy     

13.Katagori:    1. Ayşen Akfırat

 

ERKEKLER SONUÇLARI           

1.Kategori:      1. Şakir Atınç Yağızsoy         

2.Kategori:      1. Sam Norouzi          

3.Kategori:      1. Mustafa Zana Bayram

4.Katagori:      1. Doğu Göktürk Yeleğen

02/10/2023 09:12
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TAGS: tekvando
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