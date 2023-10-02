Kaysu anısına yarıştılar
02/10/2023
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen İzzet Mustafa KaysuTaekwondo Karate Budo Şampiyonası önceki gün yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin başkanlığında Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönetti.
Müsabakalarda dereceye girenlereödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Zehra Naz Ağan
2.Kategori: 1. Zehra Bilge Bayram
3.Kategori: 1. Defne Okçu
4.Kategori: 1. Melek Ünver
5.Katagori: 1. Dua Rezwan Zaman
6.Kategori: 1. Anelia Belen
7.Katagori: 1. TuvanaYeleğen
8.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen
9.Katagori: 1. Hayriye Yetek
10.Katagori: 1. Sümeyye Eylül Akfırat
11.Katagori: 1. Leyla Zeynep Akfırat
12.Katagori: 1. Eynep Yağızsoy
13.Katagori: 1. Ayşen Akfırat
ERKEKLER SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy
2.Kategori: 1. Sam Norouzi
3.Kategori: 1. Mustafa Zana Bayram
4.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen