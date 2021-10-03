Kaysu anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Katare Aikido Federasyonu tarafından organize edilen İzzet Mustafa Kaysu Geleneksel Zor Haraketler Müsabakaları önceki akşam (Cuma) Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Çok çekişmeli geçen müsabakalarda , özellikle gençlerin başarılı olması gözlerden kaçmadı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere madalyaları Federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve diğer yatkililer tarafından verildi.

BAYANLAR ZOR HARAKETLER MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Stefania Gukovskaya

2.Kategori: 1.Karmen Küçük

3.Kategori: 1.İrina Dergaus 2. Yağmur Sel

4.Kategori: 1.Elif Baştaş 2.Julide Bölükbaşı

5.Kategori: 1.Rabia Tarım 2.Hande Erşahinoğlu

6.Kategori: 1.Saadet Koç 2.Derin Su Tunçbilek

7.Kategori: 1.Zeynep Keskin

ERKEKLER ZOR HARAKETLER MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Sam Norozi 2.Maxim Sopiluk

2.Kategori: 1.Abdullah Baştaş 2.Muhammed Sefa Kılıç

3.Kategori: 1.Yunus Alaçam 2.Ramadan Alaçam

4.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Arda Özalemdar

5.Kategori: 1.İgor Dergaus 2.Şakir Yağızsoy

6.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Şakir Atınç Yağızsoy 3.Alex Tüysüz

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03/10/2021 17:18