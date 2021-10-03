Kaysu anısına yarıştılar
03/10/2021
Taekwondo Judo Katare Aikido Federasyonu tarafından organize edilen İzzet Mustafa Kaysu Geleneksel Zor Haraketler Müsabakaları önceki akşam (Cuma) Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Çok çekişmeli geçen müsabakalarda , özellikle gençlerin başarılı olması gözlerden kaçmadı.
Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere madalyaları Federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve diğer yatkililer tarafından verildi.
BAYANLAR ZOR HARAKETLER MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Stefania Gukovskaya
2.Kategori: 1.Karmen Küçük
3.Kategori: 1.İrina Dergaus 2. Yağmur Sel
4.Kategori: 1.Elif Baştaş 2.Julide Bölükbaşı
5.Kategori: 1.Rabia Tarım 2.Hande Erşahinoğlu
6.Kategori: 1.Saadet Koç 2.Derin Su Tunçbilek
7.Kategori: 1.Zeynep Keskin
ERKEKLER ZOR HARAKETLER MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Sam Norozi 2.Maxim Sopiluk
2.Kategori: 1.Abdullah Baştaş 2.Muhammed Sefa Kılıç
3.Kategori: 1.Yunus Alaçam 2.Ramadan Alaçam
4.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Arda Özalemdar
5.Kategori: 1.İgor Dergaus 2.Şakir Yağızsoy
6.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Şakir Atınç Yağızsoy 3.Alex Tüysüz