Kaza geçiren anne ve kızı Snapchat sayesinde kurtarıldı

İngiltere'de kaza geçiren bir anne ve kızı, 15 yaşındaki bir çocuğun konumlarını Snapchat üzerinden takip etmesi sayesinde bulunarak kurtarıldı.

Anne Gemma ve kızı Martha Fairweather, kaza yaptıkları sırada Suffolk bölgesindeki bir orman yolunda gidiyordu.

Günü Gemma'nın erkek arkadaşı Graham ve Graham'ın oğlu Sam ile geçirmişlerdi.

Bir radyo programında anlattığına göre anne Gemma Fairweather, karşıdan gelen araba farının gözlerini alması üzerine fren yaptı; ancak araba böylece çamura saplanarak yoldan çıktı.

Anne-kız arabadan çıkamazken arabanın saplanıp kaldığı yerin hemen kenarından bir nehrin geçmesi hareket ettiklerinde arabanın nehre düşmesi riskini ortaya çıkarıyordu.

Arama-kurtarma ekipleri bulamadı

Anne Gemma'nın yavaş gitmek için sakin bir orman yolunu seçmesi, arama kurtarma ekiplerinin kendilerini bulmasını zorlaştırdı.

"Arama kurtarma ekipleri ya başka yollardan geçtikleri için bizi bulamıyorlardı ya da biz iyice yoldan çıkarak nehre doğru kaydığımız için bizim olduğumuz yerden geçseler de bizi göremiyorlardı" diyen Gemma, bir yandan da erkek arkadaşına arabasındaki GPS cihazından konum yolluyordu.

Gemma, bu sırada babası ile beraber kendilerini aramakta olan erkek arkadaşının oğlu Sam ile de mesajlaşıyordu.

15 yaşındaki Sam'in aklına Snapchat geldi ve Gemma'dan Snapchat Haritalar aracılığıyla konum yollamasını istedi.

Sam, babası Graham ile Snapchat'teki konumu ekiplere gönderdi ve bir ambulansın Gemma ile Martha'yı bulmasını sağladı.

Ambulansın ardından itfaiye de gelerek anne ile kızını kurtardı.

'Anne seni tanımak çok güzeldi'

Gemma, en zor şeyin ise kızına yardımcı olmak adına sakin kalmak olduğunu söylüyor:

"Yüreğimi en çok burkan an Martha'nın bana dönüp 'Anne seni tanımak çok güzeldi' demesi oldu.

"Eminim bu sözleri hayatımın sonuna kadar kulağımda çınlayacak."

Gemma, daha önce sosyal medyadan konum paylaşmak hakkında çekinceleri olduğunu ancak acil bir durumda iyi bir araç olabildiğini söyledi.

Aynı zamanda bu olayla kızı, erkek arkadaşı ve erkek arkadaşının oğluyla birbirlerine daha çok yakınlaştıklarını da ekledi.