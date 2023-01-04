Kaza geçiren Jeremy Renner hastane yatağından ilk fotoğrafını paylaştı

Kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalarak ağır yaralanan ve durumunun kritik olduğu bildirilen Hollywood aktörü Jeremy Renner, hastane yatağından ilk fotoğrafını paylaştı: Yazı yazmak için berbat durumdayım. Ama hepinize sevgilerimi gönderiyorum.

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalan ve ezilerek ciddi şekilde yaralanan Renner’ın durumunun kritik, ancak stabil olduğu açıklanmıştı.



Hastaneden yapılan açıklamada, Renner’ın künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylenmiş, hastaneye kaldırıldıktan sonra bir operasyon geçirdiği, ancak ikinci bir ameliyat daha geçirmesi gerektiği açıklanmıştı.

"YAZMAK İÇİN BERBAT DURUMDAYIM"

51 yaşındaki ünlü aktörün durumu hayranlarını endişelendirirken, Instagram hesabından yaptığı paylaşım heyecan yarattı. Renner, kaza sonrası ilk fotoğrafını hastane odasından paylaştı.



Oyuncu, “Tüm güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Yazı yazmak için berbat durumdayım. Ama hepinize sevgilerimi gönderiyorum” diye yazdı.

ÜNLÜ OYUNCULARDAN MESAJ YAĞDI

Renner’ın kaza sonrası ilk mesajına ünlü isimler kayıtsız kalmadı. Chris Hemsworth, Chris Evans, Vanessa Hudgens, Orlando Bloom, Penelope Cruz, Jimmy Fallon, Taika Waititi, Chris Pratt, Kate Beckinsale gibi ünlü isimler geçmiş olsun dileklerini iletti.

DOKTOR KOMŞUSU YARDIM ETTİ

Çalışır haldeki kar küreme aracından inip, karların arasına dalan Jeremy Renner'ın araç tarafından ezildiği öğrenilmişti. Doktor komşusunun, çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yaptığı belirtilmişti.

Yaşanan kazaya dair ABD'nin Nevada eyaletindeki Washoe İlçesi Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:



"1 Ocak 2023, sabah saat 09:00 civarında, Washoe İlçesi Şerif Ofisi, Nevada, Reno'daki Mt. Rose Otoyolu bölgesinde ağır yaralanmayla sonuçlanan bir kazaya müdahale etti. Ekipler olay yerine vardıklarında sağlık görevlileriyle koordineli olarak Bay Jeremy Renner'ın bir sağlık helikopteriyle yerel bir bölge hastanesine tıbbi nakli yapıldı. Jeremy Renner, bu kazada yaralanan tek kişi olarak kayıtlara geçirildi."

Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan Sonni Pacheco ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin birlikteliği çok uzun sürmemişti. Pacheco, 2015'te boşanarak, yollarını ayırmıştı.



İkilinin bu birlikten 9 yaşında Ava Berlin Renner adında çocuğu bulunuyor. Renner, kızının yüzünü sosyal medyada göstermeyi pek tercih etmiyor.

Bu habere tepkiniz:



04/01/2023 15:24