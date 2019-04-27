Kaza ile ilgili polisten yeni açıklama!

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Ahmet Korkmaz yoğun bakıma alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Serhatköy yakınlarındaki kazada yaralanan araç sürücüsü Murat Özbek (18) sağ köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi cerrahi servisinde müşahede altına alınırken; kazada ağır yaralanan araçta yolcu Ahmet Korkmaz ise Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.