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Kaza kazayı getirdi…

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde sabah saat 04.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi

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08/07/2018

Kaza kazayı getirdi…
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Haber Kıbrıs- Özel 

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde sabah saat 04.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Oycan Nasiboğlu sürdüğü ZMF 363 plakalı araç ile giderken önünde meydana gelen kazayı fark edip sola doğru direksiyonu kırdı.

Nasiboğlu sürüdüğü ZMF 363  plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Anayol içerinde savrulan araç yolun sağında bulunan orta refüje çarptı ardından orta refüj içerisinde Kıb-Tek’e ait demir aydınlatma direğini yerinden söktü. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

 

 

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TAGS: Lefkoşa, kaza, feci kaza, haber, kıbrıs,
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