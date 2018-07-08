Kaza kazayı getirdi…
Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde sabah saat 04.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi
08/07/2018
Haber Kıbrıs- Özel
Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde sabah saat 04.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Oycan Nasiboğlu sürdüğü ZMF 363 plakalı araç ile giderken önünde meydana gelen kazayı fark edip sola doğru direksiyonu kırdı.
Nasiboğlu sürüdüğü ZMF 363 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Anayol içerinde savrulan araç yolun sağında bulunan orta refüje çarptı ardından orta refüj içerisinde Kıb-Tek’e ait demir aydınlatma direğini yerinden söktü. Kaza sonucu yaralanan olmadı.