Kaza sonucu 2 kişi yaralandı

Girne-Alsancak Çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre Medine Eker (21), yönetimindeki YC 455 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde ilerlerken Eziç trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam etti.

Bu esnada, Bahar Sokak'ta tarafında yeşil ışık yandığı için hareket eden Sadi Erdendoğ (39) yönetimindeki KD 059 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle KD 059 plakalı araç bordür taşlarına çarparak yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan KD 059 plakalı araç sürücüsü Sadi Erdendoğ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Eryel Erdendoğ (8) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.