Kaza sonucu bir kişi hafif yaralandı…

Lefkoşa’da bugün öğleden sonra yaşanan trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilgilere göre Marmara 15. Sokak üzerinde bugün saat 16.20 sıralarında trafik kazası yaşandı.

Kazaya karışan araç bölgede faaliyet gösteren bir dükkanın vitrin camlarına çarptı. Kaza sonucu araçta ve dükkanda hasar meydana gelirken araç sürücüsü bölgeye giden 112 Acil Servis aracı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücün durumun hafif olduğu öğrenilirken kazaya bir başka aracın daha karıştığı ifade edildi.