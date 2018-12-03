‘Kaza’ Sözcüğü Yerine ‘Çarpışma’ Sözcüğünü Kullanma Çağrısı…

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık Cumartesi günü düzenlenen dernek genel kurul toplantısına katılan üyeler, 2010 yılında kurulan Trafikte Kazasız Yaşam Derneği’nin isminin “Trafikte Güvenli Yaşam Derneği” olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verdi.

İsim değişikliği yanında trafik güvenliğine de değinilen dernek açıklamasında, trafikteki birincil önceliğin; hayat kurtarma ve ciddi yaralanmaları önleme olduğuna işaret edildi.

Dernek, İsveç Parlamentosunun 1997 yılında aldığı bir kararla başlattığı ve trafikte sıfır ölüm ve sıfır ciddi yaralanmayı amaçlayan "Vizyon Sıfır" yaklaşımının dünyadaki destekleyicilerinden olduğunu belirterek, trafik çarpışmalarının kader veya önlenemez olaylar olmadığını vurguladı.

Çağdaş trafik güvenliği sistemlerine sahip ülkelerde bu gerçeği vurgulamak için “kaza” sözcüğünün bilinçli olarak kullanılmadığını ve bireylerin trafik güvenliği farkındalığını artırmak ve bu yöndeki çalışmaları talep etmeleri gerektiğini vurgulamak için “çarpışma” sözcüğünün tercih edildiğini belirten dernek, kendilerinin de dernek ismini "önlenemez olay" algısı yaratan "kaza" sözcüğü yerine trafikte güvenliğe dikkat çekecek biçimde değiştirilmesi gerektiği düşüncesiyle değiştirdiklerini anlattı.

Dernek, “Ülkemizde trafikte hayat kurtaracak ve ciddi yaralanmaları önleyecek bir trafik güvenliği sistemi oluşturmak için üst düzey yöneticilerin aktif ve samimi liderliğine ve tüm toplum bireylerinin ortak çalışma azmine ihtiyacımız vardır” diyerek, şöyle devam etti:

“Ne yazık ki 1974'ten günümüze, gelmiş geçmiş tüm yönetici kadroları trafik güvenliğini hiçbir zaman öncelik yapmamışlar ve halka hizmet edecek bir sistemin oluşabilmesi için zemin yaratmamışlardır. Bundan dolayıdır ki, günümüze kadar Kıbrıs’ın kuzeyinde hiçbir zaman toplumun ihtiyacı olan bir trafik güvenliği sistemi oluşturulamamıştır. Böylelikle de, trafik güvenliği savaşımını vermek halka bırakılmış ve trafikte ölümler ve ciddi yaralanmalar sistem içindeki sorumlular tarafından kanıksanmıştır. Toplumun ihtiyacı olan bir sistem oluşturulamadığından öte, sorumlular, maliyeti olmayan değişimleri dahi gerçekleşecek vizyon ve inanç düzeyine yükselememişlerdir.”

‘KAZA’ SÖZCÜĞÜ YERİNE ‘ÇARPIŞMA’ SÖZCÜĞÜNÜ KULLANMA ÇAĞRISI…

Trafik güvenliği ile ilgili doğru dili kullanmanın önemine işaret edilerek ‘kaza’ sözcüğü yerine ‘çarpışma’ sözcüğünü kullanma çağrısının da yapıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu maliyetsiz değişimlerden bir tanesi de trafik güvenliği ile ilgili doğru dili kullanmayı öğrenmektir. Bu vesile ile trafik güvenliği ile ilgili tüm kamu birimleri, tüm yazılı ve görsel medya organları ve diğer tüm paydaşları ‘kaza’ sözcüğü yerine ‘çarpışma’ sözcüğünü kullanmayı benimsemeye, zor zamanlardan geçmekte olan ülkemizde trafik güvenliği ile ilgili toplumu bilgilendirici ve ihtiyacımız olan trafik güvenliği değişimini tetikleyici rol oynamaya davet ediyor ve derneğimizin isim değişikliği ile ortaya koymuş olduğu kararlılığın bir örnek teşkil etmesini diliyoruz.

Unutulmamalıdır ki, toplumun sağlık, güvenlik, ve refahına yönelik her değişimin temelinde güçlü bir inanç yatar.”