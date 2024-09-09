Kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

Girne’de direksiyon hâkimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak kazaya neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

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09/09/2024

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Kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

 

Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 11-12’nci kilometreleri arasında dün saat 21.00 sıralarında trafik kazası  yaşandı.

219 miligram alkollü içki tesiri altındaki Veli Burak Demir (E-30), JL 357 plakalı salon araç ile Girne’ye doğru giderken, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıktı ve banket içerisinde park halinde bulunan TLL 281 plakalı taksi aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, JL 357 plakalı araç sürücüsü Veli Burak Demir tutuklandı.

09/09/2024 13:59
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs, lefkoşa
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