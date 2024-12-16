Kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

İskele’de kazaya karışan 26 yaşındaki alkollü sürücü tutuklandı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
16/12/2024

ads
Kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

İskele’de dün direksiyon hakimiyetini, kaybederek kaza yapan  26 yaşındaki alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün sabah 06.00 sıralarında LJ 257 plakalı salon araçla Bahçeler istikametinden İskele istikametine seyreden Mehmet Ali Genç (E-26)  146 miligram alkollü içki tesiriyle Northerland sitesi yol kavşağına dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Genç’in aracı yol kenarında park halindeki RG 232 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken alkollü sürücü Genç tutuklandı.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: iskele, kaza
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.