Kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

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07/11/2023

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Kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

Alkollüyken araç kullanıp kaza yapan 55 yaşındaki sürücü tutuklandı.

Girne’de dün saat 23:30 sıralarında, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Ayşen Kamburoğlu (K-55) 340 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LV 975 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmiş ve karşı şeritten gelmekte olan Önder Kanlı (E-62) yönetimindeki PV 399 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. LV 975 plakalı araç sürücüsü Ayşen Kamburoğlu tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

07/11/2023 14:41
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs,
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