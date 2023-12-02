Kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

Ercan-İskele Anayolu’nda alkollü içki tesiri altındayken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan Gülay Akalın (K-37) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre gece Akalın, saat 01:00 sıralarında Sınırüstü virajlarında yönetimindeki MD 554 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sol tarafında bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Sonucunda yaralanan olmayan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.