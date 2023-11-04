Kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı
04/11/2023
Alkollüyken araç kullanıp kaza yapan 1 sürücü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün gece 185 miligram alkollü içki tesiri altında, Karpaz-İskele Anayolu üzerinde, İskele istikametine doğru seyreden Halil Utku Kılıçkaya (E-30) yönetimindeki GA 470 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ziyamet-Balalan çemberine çıktıktan sonra yola savrulan araç köprü taşına da çarptı. Kazada yaralanan olmazken alkollü sürücü Halil Utku Kılıçkaya tutuklandı.