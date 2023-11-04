Kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

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04/11/2023

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Kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

Alkollüyken araç kullanıp kaza yapan 1 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün gece 185 miligram alkollü içki tesiri altında, Karpaz-İskele Anayolu üzerinde, İskele istikametine doğru seyreden Halil Utku Kılıçkaya (E-30) yönetimindeki GA 470 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ziyamet-Balalan çemberine çıktıktan sonra yola savrulan araç köprü taşına da çarptı. Kazada yaralanan olmazken alkollü sürücü Halil Utku Kılıçkaya tutuklandı.

 

04/11/2023 13:01
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TAGS: Alkol, yine, kaza,
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