Kaza yapan araç alev aldı!

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08/12/2023

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Kaza yapan araç alev aldı!


Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesinde, Vladıslav Koltakov (E-26) 250 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KJZ 681 plakalı araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberi çevreleyen ve yolun sol tarafında bulunan bordür taşlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle KJZ 681 plakalı araç alevlendi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, araç tamamen yandı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Vladıslav Koltakov tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

08/12/2023 11:28
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs,
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