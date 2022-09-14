Kaza yapan araç alev aldı!

Girne - Lefkoşa-Anayol’unda bugün saat 16:00 sıralarında, meydana gelen kazada bir araç alev aldı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde, saat 16:00 sıralarında, Danısa RIAZ (E-19), yönetimindeki HH 193 plakalı araç Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Boğaz kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Çarpma sonrası alev alan araç, yoldan geçen duyarlı vatandaşlar tarafından yangın söndürme cihazı ile müdahale edilerek söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

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14/09/2022 16:08