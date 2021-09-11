Kaza yapan araç alev aldı: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Alayköy yolunda bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı; kazada biri bir buçuk yaşındaki bebek olmak üzere üç kişi yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan araç ve civardaki 3 servi ağacı da yandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kaza saat 14.30’da oldu.

25 yaşındaki sürücü Sevim Aygüner FF 799 plakalı salon araçla Alayköy yolunda güney istikametinde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak ağaca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sevim Aygüner ile araçta yolcu olarak bulunan Fidan Aygüner (K-54) ve Mahmut Efe Göçer (E-1,5) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangın sonucu 3 servi ağacı ve yol kenarındaki kutu otlar da yandı.

Yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

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11/09/2021 15:23