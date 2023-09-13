Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu!

Girne’de meydana trafik kazası ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, kazaya methaldar olan M.B.V.M.D.B.’nin (E-27) kullanımındaki ve D.C.K.B.’nin (E-25) yolcu olarak bulunduğu araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı.

Akabinde mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.J.U. (E-29) ve S.C.A.’nın (E-26) Girne’de kalmakta oldukları evde yapılan aramada ise, içerisinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan metal öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.