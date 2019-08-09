Kaza yapan otomobil cayır cayır yandı!
09/08/2019
|
|
Girne-Alsancak yolunda, aşırı sürat ve dikkatsizlik nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce orta refüje ardından ağaca çarptı. Otomobil, kazadan sonra yandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu sabah saat 04.50’de meydana geldi.
28 yaşındaki sürücü Burak Göktepe yönetimindeki JU 236 plakalı otomobil, sürücüsünün ‘aşırı sürat ve dikkatsizliği’ sonucu orta refüje çarptı.
Çarpmanın ardından yoluna devam den otomobil; yoldan çıktı, çam ağacına çarptı.
Kazada çarpmanın etkisiyle alev alan otomobil, tamamen yandı.
Kazada yaralanan sürücü, Girne Akçiçek Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.