Kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda geçirmiş olduğu rahatsızlık sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapan sürücü, hayatını kaybetti. Olay yerinde yaşamını yitiren araç sürücüsünün aynı gün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin kalp yetmezliği ve geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 14.45 raddelerinde, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, yönetimindeki GH 510 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyreden Gazimağusa'da sakin Ömer Topçu (E-89) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan İskele yol kavşağına geldiğinde, geçirmiş olduğu rahatsızlık sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol kısmından çıkarak yol kenarında bulunan trafik levhasına çarpıp, toprak alan içerisinde kontrolsüzce ilerleyerek çelik bariyerlere çarpıp durdu.

Olay yerinde yaşamını yitiren araç sürücüsü Ömer Topçu'nun aynı gün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin kalp yetmezliği ve geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam etmektedir.