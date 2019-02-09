Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu çıktı

Dün saat 18.30 sıralarında, Gazimağusa – Lefkoşa anayolu üzerinde, B.D. (E-27) yönetimindeki araçla yolun solundan çıkarak boş tarla içerisinde çamura saplanarak durmak suretiyle kaza yaptı.

Polisten verilen bilgiye göre, olay yerine giden polis tarafından şüpheli hareketleri görülen şahsın üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

27 yaşındaki B.D tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.