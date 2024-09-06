Kaza yapan Toprak Razgatlıoğlu, hastaneden paylaşım yaptı

ads ads ads ads
06/09/2024

ads
Kaza yapan Toprak Razgatlıoğlu, hastaneden paylaşım yaptı

Dünyaca Ünlü Motosiklet Hız Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, ikinci antrenman seansında geçirdiği kazanın ardından hastaneye nakledildi.

Arka arkaya aldığı galibiyetlerle adından fazlasıyla söz ettiren Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu Fransa yarışı için Magny Cours'daydı.

Sabahki ilk seansı lider tamamlamıştı fakat ikinci seansta motosikletinin kontrolünü kaybetti ve büyük süratle sağ taraftaki bariyerlere sırtını vurdu.

Tam omuz/sırt bölgesini bariyerlere çarptıtktan sonra yerden kalkamayan Rozgatlıoğlu, hastaneye götürüldü

Şampiyon Rozgatlıoğlu hastaneden yaptığı paylaşımda sağlığının iyi olduğunu duyurdu

06/09/2024 19:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Kaza yapan Toprak Razgatlıoğlu, hastaneden paylaşım yaptı
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.