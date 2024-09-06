Kaza yapan Toprak Razgatlıoğlu, hastaneden paylaşım yaptı
06/09/2024
Dünyaca Ünlü Motosiklet Hız Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, ikinci antrenman seansında geçirdiği kazanın ardından hastaneye nakledildi.
Arka arkaya aldığı galibiyetlerle adından fazlasıyla söz ettiren Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu Fransa yarışı için Magny Cours'daydı.
Sabahki ilk seansı lider tamamlamıştı fakat ikinci seansta motosikletinin kontrolünü kaybetti ve büyük süratle sağ taraftaki bariyerlere sırtını vurdu.
Tam omuz/sırt bölgesini bariyerlere çarptıtktan sonra yerden kalkamayan Rozgatlıoğlu, hastaneye götürüldü
Şampiyon Rozgatlıoğlu hastaneden yaptığı paylaşımda sağlığının iyi olduğunu duyurdu06/09/2024 19:05