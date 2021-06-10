Kaza yapan zanlıya, kara para soruşturması

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Quadri Ayinde Saliu mahkeme huzuruna çıkarıldı. Binlerce liralık zararı karşılayan zanlı aleyhine kara para soruşturması başlatıldı

5 Haziran tarihinde Lefkoşa'da aşırı süratli bir şekilde seyrederken kaza yapan zanlı Quadri Ayinde Saliu işyerlerine toplam 85 bin TL, SR 911 plakalı araca ise 150000 TL tahmini hasara neden olmuştu.

Polis, zanlının kendi rızası ile LDH Acil Servisine götürülerek 20 cc kan örneği alındığını yapılan alkol testinde 50 mlg alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini ve yapılan tahkikat neticesinde zanlının öğrenci ehliyetiyle araç kullandığının tespit edildiğini söylemişti.

Polis, zanlının 85 bin TL hasarı tazmin ettiğini, arabanın sahibi olan arkadaşının ise şikayetçi olmadığını söyledi

Yargıç Temay Sağer, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Sağer ayrıca zanlının hasarları giderdiği parayla ilgili kara para soruşturması başlatılmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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10/06/2021 15:45