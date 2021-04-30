Kaza yapınca, kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da önceki gün izinsiz olarak aldığı araç ile kaza yapan zanlı Ahmad Adamu Muhammad'in 4 yıldır ülkede kaçak yaşadığı belirlendi.

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30/04/2021

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Kaza yapınca, kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da önceki gün izinsiz olarak aldığı araç ile kaza yapan zanlı Ahmad Adamu Muhammad'in 4 yıldır ülkede kaçak yaşadığı belirlendi. Zanlı cezaevine gönderildi.  

Polis memuru Yaren Gülmez zanlı Ahmad Adamu Muhammad’in 29 Nisan 2021 tarihinde  mal sahibinden izinsiz  olarak aldığı araç ile Lefkoşa'da park halinde bulunan iki araca çarptığı kaza sonucu yaralanan olmadığını aktardı. 

Polis kaza sonrası  zanlının hareketlerinden şüphelenildiğini kan ve idrar örneği alındığını belirtti. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığı zanlının ülkemizde Eylül 2017 tarihinden itibaren kaçak olarak bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ay cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.

(Kamalı Haber)

30/04/2021 13:53
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TAGS: lefkoşa, kaza
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