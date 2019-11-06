Kaza yaptı, direksiyon başında uyuya kaldı
Girne’de bugün öğle saatlerinde meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürdü.
06/11/2019
HK
|
|
Girne’de bugün öğle saatlerinde meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürdü. Kaza yapan araç sürücüsü araçta uyurken görüntülendi.
Olay yerinden edinilen bilgiye göre, bir araç sürücüsü salon araç ile sağa-sola vurduktan sonra kaldırıma vurarak durabildi. Kimliği henüz belirlenmeyen araç sürücüsü aracında, direksiyon başında uyurken görüntülendi. Polisten kaza ile ilgili henüz açıklama gelmedi.
Ayrıntılar gelecek...