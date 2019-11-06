Kaza yaptı, direksiyon başında uyuya kaldı

Girne’de bugün öğle saatlerinde meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürdü. Kaza yapan araç sürücüsü araçta uyurken görüntülendi.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre, bir araç sürücüsü salon araç ile sağa-sola vurduktan sonra kaldırıma vurarak durabildi. Kimliği henüz belirlenmeyen araç sürücüsü aracında, direksiyon başında uyurken görüntülendi. Polisten kaza ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

Ayrıntılar gelecek...

06/11/2019 15:06