Kaza yaptı, olay yerinden kaçtı

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10/06/2023

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Kaza yaptı, olay yerinden kaçtı

Girne'de, bugün kimliği meçhul bir sürücü önünde aynı istikamette seyreden araca çarptıktan sonra kayıplara karıştı.

Girne'de bugün saat 04.00 sıralarında,  Ecevit Caddesi üzerinde, güney istikametine doğru seyreden kimliği meçhul GD 530 plakalı  salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Berna Bektaş (K-46) yönetimindeki NL 742 plakalı salon aracın arka kısmına çarpıp olay yerinden kaçtı. Polisten alınan bilgiye göre, kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

 

10/06/2023 15:48
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TAGS: haber, kıbrıs
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