Kaza yaptı, olay yerinden kaçtı

Gazimağusa'da bugün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında bir araç pastaneye girdi. Kazanın geç saatte olması olası faciayı engelledi. Kaza yapan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Polis kaza ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Gazimağusa'da bugün saat 03.00 raddelerinde 15 Ağustos Bulvarı üzerinde güney istikametine doğru seyreden meçhul sürücü yönetimindeki FS 750 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu seyrettiği yol üzerinde bulunan çemberi alamayıp gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan TAD-AL Patiessire'nin vitrin camlarına çarpıp dükkan içerisine girip dükkan içerisinde bulunan vitrin dolaplarına ve buzluklarına çarptı. Meçhul sürücü kaza mahallinden ayrıldı.”

27/12/2019 17:23