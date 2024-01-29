Kaza yaptı, ülkede kaçak olduğu ortaya çıktı

Lefkoşa’da kaza yaptıktan sonra ülkede kaçak kaldığı ortaya çıkan Chukwuebuka Kennedy Ibekwe tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Birtan Başaran olguları aktardı. Polis, 29 Ocak 2024 tarihinde saat 03:20 raddelerinde Ortaköy’de Ahmet Mutallip Caddesi boyunca RB 702 plakalı salon aracı ile doğu istikametine doğru kullanan zanlı Chukwuebuka Kennedy Ibekwe’nin seyrettiği yol üzerinde bulunan Etik Hastanesi yol kavşağına geldiğinde mümkün mertebe yolun solunu tutmadan dikkatsiz bir şekilde yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşısından aynı cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Servet Yıldırım yönetimindeki TLA 237 plakalı salon aracını sağ ön kısmına sol ön kısmı ile çarpması sonucu kaza meydana geldiğini söyledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını, Gönyeli Karakoluna celp edilen zanlının pasaportu temin edildikten sonra yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplam 487 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığı halde ne amaçla bulunduğunun araştırılması gerektiğini belirtti. Polis, zanlının neden olduğu kazanın ciddi maddi hasarla sonuçlandığını, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, kazayla ilgili kamera görüntülerinin inceleneceğini, ifadeler alacaklarını belirterek, zanlının soruşturmaya etki edebileceğini ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)