Kaza yaptılar, olay yerine gelen polisin burnunu kırdılar

Gönyeli’de meydana gelen “Vahim zarar, ciddi darp, polisi darp görevinden men ve rahatsızlık” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Al Hareth Amın Salee, Ahmed Hatem Abdurrahman Azzam ve Mohammad Ms Almegharı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Şener, 18.11.2021 tarihinde saat 00.30 raddelerinde, zanlıların trafik kazasında olay yerine gelen ve kendilerini alıkoymaya çalışan iki polis memurunu darp edip görevlerinden men etikleri esnada polis memuru O.Ö.'nın burnunun kırılıp vahim zarara uğramasına neden olduklarını söyledi.

Polis Şener, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını, polis memurunun burnuna hangi zanlının vurduğunun tespit edilemediğini ve bununla ilgili olarak kamera görüntülerinin alınması gerektiğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlıların tutuklandıktan sonra hareketlerinin normal olmamasından dolayı alkol kontrolü yapıldığını, yapılan kontrolde alkol çıkmamasına müteakip uyuşturucu madde kullanmış olabilecekleri hususu göz önünde bulundurularak Lefkoşa devlet hastanesine götürülüp vücut muayeneleri yapıldıktan sonra incelenmek üzere kanlarının alındığını söyledi.

Polis, meselenin tahkikatının yeni başladığını söyleyerek, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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18/11/2021 12:45