Kaza yerine bariyer döşeniyor

Turunçlu Kavşağı’nda dün meydana gelen kazada Esra Korcan’ın hayatını kaybetmesinin ardından kazanın olduğu yere müdahale ediliyor.

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25/12/2019
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Kaza yerine bariyer döşeniyor

Haber Kıbrıs- ÖZEL HABER

Turunçlu Kavşağı’nda dün meydana gelen kazada Esra Korcan’ın hayatını kaybetmesinin ardından kazanın olduğu yere müdahale ediliyor.

Kaza bölgesinde sabah saatlerinden itibaren bariyer döşenmeye başlandı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından müdahale edilen bölgede kısa sürede bariyer döşenmesinin tamamlanması planlanıyor.

Dün meydana gelen kazanın ardından vatandaşlar isyan noktasına gelmiş ve aynı bölgede 5 kişinin hayatını kaybetmesinin altında yolda bariyer olmamasının yattığını dillendirdi.

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25/12/2019 12:19
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