Kaza zanlısı cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasının ardından tutuklanan alkollü sürücü lfred Daramy (E-20 Sierra Öğrenci) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesindeki duruşmada polis memuru Açelya Üçokka olguları aktardı. Polis, 3 Şubat 2024 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi boyunca RB 721 plakalı araçla birinci şerit içerisinde 134 promil alkollü içki tesiri altında seyreden zanlının, Okmar Market önüne yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Polis, aracının kontrolünü kaybeden zanlının soldan ikinci şerit içerisine giriş yapması sonucu, o esnada sağ şerit içerisinde trafik sıkışıklığı nedeniyle durmakta olan Çağlar Özgökçen’in yönetimindeki LZ 406 plakalı aracın sol yan kısmına çarptığını ifade etti.

Polis, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, meydana gelen kazada yaralanma olmadığını ancak maddi hasar oluştuğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının RB 721 plakalı aracında 50 bin TL, LZ 406 plakalı araçta ise 20 bin TL maddi hasar oluştuğunu kaydetti. Polis memuru, zanlıyla ilgili yapılan muhaceret kontrolünde 13 Şubat 2023 tarihinde ülkeye 60 günlük vize ile geldiğini ancak yasal işlem yapmayarak, 294 gün ikamet izinsiz kaldığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, ülkede yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)