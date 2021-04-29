Kaza Zanlısı Mahkemeye Çıkarıldı

Lefkoşa’da dün meydana gelen ağır yaralanmalı kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü zanlı Osama Talab Moh'd İsmail tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tahkikat Şubesi'nde görevli Polis Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk olayla ilgili bulguları aktardı. Özkantürk 28 Nisan 2021 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük caddesi üzerinde Fuar Kavşağında çift şeritli yolda yolun sol şeridi içerisinde Doğu istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin zanlı Osama Talab Moh'd ISMAIL’in yönetimindeki JU 730 plakalı araç ile aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde trafik yoğunluğu nedeniyle sol şerit içerisinde bekleyen Lefkoşa'da sakin Yusuf ÇAGRAS’ın yönetimindeki PM 847 plakalı motosikletin (125cc) arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis çarpmadan sonra yolunda devam eden JU 730 plakalı araç yine o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden ve yol içerisinde bulunan kavşak kutusu boş olduğu bir esnada yolun sağ kısmında bulunan Yakındoğu bulvarına dönüşe geçen Lefkoşa'da sakin Nesibe KARIMOVA’nın yönetimindeki PJ 616 plakalı aracın sol yan kısmına ön kısmı ile çarpmıştır. Çarpmaya müteakip her iki araçta yol içerisinde savrulup durduğunu belirterek Polis kaza sonucu yaralanan PM 847 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf Çagraş, PJ 616 plakalı araç sürücüsü Nasibe KARIMOVA ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Miyaser KARIMOVA Emir Karimova ile JU 730 plakalı araç sürücüsü Osama Talab Moh'd Ismail Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste kontrolden geçirildikten sonra Nasibe Karimova ve Emir Karimova taburcu edildiğini söyledi.

Polis müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk JU 730 plakalı araç sürücüsü Osama Talab Moh'd Ismail’in taburcu edilmesinin ardından tutuklu olarak merkez karakolu hücrelerine yerleştirildiğini belirtti. Polis PM 847 plakal motosiklet sürücüsü Yusuf ÇAĞRAŞ Yakın Doğu Üniversitesi yoğun bakım servisinde sol ayak kırığı ve derin kesiler nedeniyle yoğun bakıma alındığını, PJ 616 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Miyaser KARIMOVA ise kaburga kırığı teşhisiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi servisinde tedavi altına alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ile ilgili olarak başlatılan tahkikat neticesinde PJ 616 plakalı araca 60,000 TL, JU 730 plakalı araca 25.000 TL ve PM 847 plakalı motosiklete ise 10,000 TL tahmini hasar olduğunun saptandığını belirtti. Polis ayrıca zanlının aracı süratli kullandığı güzergahtan yapıla kamera tespitinde aracı 139 KM hız ile kullandığının tespit edildiğini ayrıca yolda da 35 metre fren izi bulunduğunu da mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edileceğini bu bağlamda soruşturma maksatlı zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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29/04/2021 10:35