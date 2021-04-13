Kaza Zanlısı Mahkemeye Çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Aygün Günay bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet polis memuru Ulaş Üzüm olayla ilgili olarak, olguları aktardı. Üzüm, zanlı Aygün Günay’ın “Dikkatsiz sürüş” , “Sigortasız araç kullanma”, “Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma” ve “Kullanmakta olduğu aracı 7 gün içerisinde devralmama” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Üzüm, zanlının Lefkoşa – Mağusa anayolu içerisinde yönetimindeki HP 883 plakalı Jeep aracıyla çift şeritli yolda soldan ikinci şeritte Doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiğini belirterek, zanlının Ortaklar Market adlı işletmenin önüne geldiği sırada yolun Güney istikametinden Kuzey istikametine doğru yaya geçidi bulunmayan bir yerden yolu yaya olarak geçmek için orta refüjden yola giriş yapan 20 yaşındaki Bilal Gündem (E-20, TC-Öğrenci)’e çarptığını kaydetti. Kaza sonucu yaralanan Bilal Gündem’in kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hahstanesinin Acil Servis bölümünde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından sağ ayağında kırık olması nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındığını dile getiren Üzüm, 11 Nisan 2021 tarihinde beyninde amboli atması (kan pıhtılaşması) sonucu Yakın Doğu Hastanesi’nin Yoğun Bakım servisine kaldırıldığını ifade etti. Üzüm, Bilal Gündem’in hayati tehlikesinin devam ettiğine vurgu yaparak, Gündem’in bariyerlerden atlayıp ikinci şerit içerisine girmek istediği sırada kaza geçirdiğini anlattı. Zanlının yazılı dava tebliğini kabul edip imzaladığına işaret eden Üzüm, soruşturmanın tamamlanmış olması nedeniyle zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmaktan men edilmesi, 4 haftada 1 en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücutta bulunması, 8 bin TL tutarında nakit para yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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13/04/2021 13:37