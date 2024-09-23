Kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Haspolat’ta meydana gelen ağır yaralanma ile neticelenen trafik kazası yapmak ve dikkatsiz sürüş suçlarından tutuklanan Merve Kaya bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Kiriş mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22.09.2024 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Haspolat'da Dr. Fazıl Küçük caddesi boyunca ZSY 167 plakalı salon aracı batı istikametine doğru kullanan zanlının, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Bülent Ecevit caddesi yol kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsiz bir şekilde anayola giriş yaparak o esnada sağından Bülent Ecevit caddesinden gelmekte olan Salih Harmanlı (yönetimindeki JT 216 plakalı kamyonet aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu yaralanan ZSY 167 plakalı araçta arka koltukta yolcu olarak bulunan Pınar Kaya’nın L.D. Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisine müteakip iç organ yaralanmasından dolayı ameliyata alınış olup halen yoğun bakım servisinde müşahede altında tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Pınar Kaya'nın LDH Yoğun bakım bölümünde tedavisinin devam ettiğini kaydeden polis, zanlının KKTC'de turist statüsünde bulunduğunu, suçun nevinin değişebileceğini ifade etti. Polis, alınması gereken ifadeler ve temin edilecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)