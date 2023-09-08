Kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu, Yılmazköy civarında bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan Halil Gazi Güney dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Alayköy Polis Karakolunda görevli polis memuru Yücel Güneş olguları aktararak, 3 gün süre talep etti.

Polis, zanlının 5 Eylül 2023 tarihinde saat 09.15 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun 11-12 kilometreleri arasında çift şeritli yolda, sol şerit içerisinde yönetimindeki PE 639 plakalı Mitsubishi marka Pick-Up araç ile seyrederken, Yılmazköy alt geçidine yaklaştığında gerisini kontrol etmeden dikkatsizce sağ şeride geçtiğini söyledi. Polis memuru, zanlının bu esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru dikkatsizce seyreden Fikret Geylan, yönetimindeki PA 422 plakalı Toyota marka salon aracın önünü tıkaması sonucu aracının ön kısmı ile PE 639 plakalı aracın sol arka kısmına çarptığını açıkladı. Polis memuru, çarpışmanın etkisi ile PE 639 plakalı aracın sağ şerit içerisinde kontrolsüzce seyrederek önü kuzey istikametine bakar şekilde orta refüj içerisinde durduğunu ifade etti.

Polis memuru, kaza sonucu PA 422 plakalı aracın çarpışmanın etkisi ile sağ yan kısmı üzerine devrilerek kontrolsüz bir şekilde seyrederek yolun sol kısmında önü doğu istikametine bakar şekilde durduğunu açıkladı.

Polis memuru Güney, kazada yaralanan PA 422 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Fatma Geylan ile Fikret Geylan’ın Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldığını ifade etti. Polis memuru, Fikret Geylan’ın almış olduğu yaralardan dolayı genel yoğun bakım servisine, Fatma Geylan’ın ise Cerrahi Servisine sevk edilerek tedavi altına alındıklarını açıkladı. Polis memuru, ağır yaralanan Fikret Geylan’ın tedavisinin sürdüğünü ancak sağlık durumunun henüz netleşmediğini, hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

Polis memuru Güneş, Fatma Geylan’ın 7 Eylül tarihinde taburcu edildiğini ancak ifadesinin henüz alınmadığını söyledi.

Kazanın ardından zanlının tutuklandığını ifade eden polis, gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, önceki gün itibari ile kazayı gören iki görgü tanığının tespit edildiğini, bu kişilerden de ifade alacaklarını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyleyen polis memuru Güney, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)