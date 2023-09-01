Kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

İskele - Ercan anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucunda polis memuru Ercan Cambaz’ın ağır yaralanmasına neden olan sürücü Soheil Elmasry (E-52) bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevi polis memuru Mehmet Hopurcuoğlu, kazanın 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında İskele - Ercan Anayolu üzerinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, Soheil Elmasry’in yönetimindeki Arkın 01 özel plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Yeniceköy Kavşağı yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı geçmek için dikkatsizce yolun sağına geçtiğini ve o esnada karşı istikametten gelip doğu istikametine doğru seyreden Ercan Cambaz (E-49) yönetimindeki motosiklete çarpıştığını belirtti. Polis memuru, kaza sonucu ağır yaralanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Cambaz’ın uyutulduğunu ve hayati tehlikesi bulunduğunu söyledi. Polis memuru, Cambaz’ın bir ameliyat daha geçireceğine dair doktorundan bilgi aldıklarını da ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, suçun nevinin değişebileceğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve bir adet cep telefonu olduğunu belirterek, 5 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)