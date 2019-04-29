Kazada 1 kişi yaralandı

Lefkoşa Dumlupınar bölgesinde bu akşam saat 19.50 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilgiye göre kazada 24 yaşındaki Fezile Duyar yaralandı. Duyar’ın olay yerine giden 112 acil servis aracı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 19.50 sıralarında 26 yaşındaki Kerim Tek yönetimindeki EZ 785 plakalı araç ile 24 yaşındaki Fezile Duyar yönetimindeki KK 018 plakalı araca çarpışması sonucu meydana geldi.