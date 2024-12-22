Kazada hayatını kaybden şahsın kimliği açıklandı

Bugün saat 17.50 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği açıklandı.

Polis hayatını kaybden şahsın Alayköy'de sakin 46 yaşındaki Hüseyin Ulu olduğunu açıkladı.

Açıklama şöyle:

Saat 17.50 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında, Kemal DÜZGÜN (E-33), yönetimindeki VM 901 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği esnada, Gönyeli dahili İrmar Market önlerine geldiğinde, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Alayköy'de sakin Hüseyin ULU (E-46)'ya çarpmıştır. Kaza sonucu yaya Hüseyin ULU olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.