Kazada hayatını kaybeden kişinin ismi açıklandı

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08/01/2024

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Kazada hayatını kaybeden kişinin ismi açıklandı

İskele - Gazimağusa Anayolu üzerinde, bugün meydana gelen trafik kazasında 39 yaşındaki Zahra Ghodrati hayatını kaybetti.

İskele - Gazimağusa Anayolu üzerinde bugün 39 yaşındaki Zahra Ghodrati, yönetimindeki JZ 038 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Çemberi kavşağının yaklaşık 500 metre ilerisinde Paşam Merket önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak, ağaca çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu araç sürücüsü Zahra Ghodrati olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin soruşturması devam ediyor.

08/01/2024 09:30
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TAGS: trafik kazası, haber, kktc
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