Kazada hayatını kaybeden kişinin ismi açıklandı
Girne - Değirmenlik Anayolunun 12-13 kilometreleri arasında gerçekleşen kazada yaşamanı yitiren kişinin Choudhary Munır Hussaın (E-59) olduğu açıklandı.
10/09/2024
Girne-Değirmenlik ana yolunda bugün saat 15.00’te meydana gelen trafik kazasında 59 yaşındaki Choudhary Munır HUSSAIN hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne - Değirmenlik Anayolu'nun 12-13 kilometreleri arasında, Choudhary Munır HUSSAIN (E-59), yönetimindeki VS 873 plakalı kamyonet araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada yolun gidişine göre, sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten Girne istikametine doğru seyretmekte olan Noyon ALİ (E-34) yönetimindeki SZ 021 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Kaza sonucu VS 873 plakalı araç sürücüsü Choudhary Munır HUSSAIN olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.
10/09/2024 16:36