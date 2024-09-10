Kazada hayatını kaybeden kişinin ismi açıklandı

Girne - Değirmenlik Anayolunun 12-13 kilometreleri arasında gerçekleşen kazada yaşamanı yitiren kişinin Choudhary Munır Hussaın (E-59) olduğu açıklandı.

ads ads ads ads
10/09/2024

ads
Kazada hayatını kaybeden kişinin ismi açıklandı

Girne-Değirmenlik ana yolunda bugün saat 15.00’te meydana gelen trafik kazasında 59 yaşındaki Choudhary Munır HUSSAIN  hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne - Değirmenlik Anayolu'nun 12-13 kilometreleri arasında, Choudhary Munır HUSSAIN (E-59), yönetimindeki  VS 873 plakalı kamyonet araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada yolun gidişine göre, sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten Girne istikametine doğru seyretmekte olan Noyon ALİ (E-34) yönetimindeki SZ 021 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Kaza sonucu VS 873 plakalı araç sürücüsü Choudhary Munır HUSSAIN olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.

 

10/09/2024 16:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs, lefkoşa
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.