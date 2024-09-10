Kazada hayatını kaybeden kişinin ismi açıklandı

Girne-Değirmenlik ana yolunda bugün saat 15.00’te meydana gelen trafik kazasında 59 yaşındaki Choudhary Munır HUSSAIN hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne - Değirmenlik Anayolu'nun 12-13 kilometreleri arasında, Choudhary Munır HUSSAIN (E-59), yönetimindeki VS 873 plakalı kamyonet araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada yolun gidişine göre, sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten Girne istikametine doğru seyretmekte olan Noyon ALİ (E-34) yönetimindeki SZ 021 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Kaza sonucu VS 873 plakalı araç sürücüsü Choudhary Munır HUSSAIN olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.