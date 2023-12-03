Kazada hayatını kaybeden kişinin ismi belirlendi

Bu akşam Saat 17:30 sıralarında, Girne - Alsancak Çevre Yolu üzerinde meydana gelen üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgi şu şekilde;

"Bu akşam üzeri saat 17:30 raddelerinde, Girne Alsancak çevre yolunun 2-3 kilometreleri arasında, batı istikametine doğru çifi şeritli yolun sağ şeridi içerisinde seyreden Zeka SALDAM (E-28 ) yönetimindeki UZ 008 plakalı salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu şerit değiştirmeye çalıştığı esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Seval ÖZHARUN (K-64 ) yönetimindeki RC 268 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptıktan sonra , kazadan hemen önce sol şeride geçen ve sol şerit içerinde aynı istikamete doğru seyreden Olgun KARLANKUŞ (E-33) yönetimindeki TMJ 039 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle sağa savrulan ve yolu ikiye ayıran orta şerit içerisine giren RC 268 plakalı araç aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu RC 268 plakalı araç sürücüsü Seval ÖZHARUN ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Dilek GÖKYAY (K-55 ) ve Sevgül ŞİNASİ (K-63) yaralanmış olup,

Sevgül ŞİNASİ kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastahanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, Dilek GÖKYAY ve Seval ÖZHARUN ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde tedavileri halen sürüyor. UZ 008 plakalı araç sürücüsü Zeka SALDAM tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."