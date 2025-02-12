Kazada hayatını kaybeden şahsın ismi açıklandı

Balıkesir'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden şahsın ismi belirlendi.

Polis yaptığı açıklamada kazada 65 yaşındaki Hamiyet Görgü isimli kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Saat 17.00 sıralarında, Balıkesir'de Hüseyin Özyiğit Caddesi üzerinde, Hamiyet GÖRGÜ (K-65), yönetimindeki GK 713 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp aracının sağ yan kısmı ile yol kenarında bulunan servi ağacına çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi. Araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor