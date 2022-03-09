Kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

Gazimağusa Lefkoşa anayolunda saat 12.00 sıralarında iki kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazada 25 yaşındaki Shohrat Annnanurov hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre

Bugün saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde Köpek Barınağı karşısında, Kaya KIRALP (E-32), yönetimindeki LP 278 çekici-kamyon araçla Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş gelişi ayıran refüje çarpıp kontrolsüz bir şekilde karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan Shohrat ANNNANUROV (E-25) yönetimindeki PP 533 plakalı buzluklu kamyon araca çarptı.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılırken, ağır yaralanan PP 533 plakalı araç sürücüsü Shohrat ANNNANUROV (E-25), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

LP 278 plakalı araç sürücüsü Kaya KIRALP’ın tedavisi ise halen sürüyor.

Polis soruşturması sürüyor.

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09/03/2022 13:33