HABER KIBRIS

ad

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri kesinleşti

Turunçlu Kavşağı ile Ulukışla Kavşağı arasında bu akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

ads
06/10/2019

ads
Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri kesinleşti

Turunçlu Kavşağı ile Ulukışla Kavşağı arasında bu akşam meydana gelen trafik kazasında Yahya Amasyalı, eşi Aysun Amasyalı ve Haşim Girgin hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan iki kişiden birinin isminin Melike Amasyalı olduğu ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

*Kazada hayatını kaybeden TGK 952 plakalı taksinin sürücü Yahya Amasyalı

* HF 388 plakalı aracın şoförü Haşim Girgin trafik kazasında hayatını kaybetti

06/10/2019 21:43
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri kesinleşti, habe, r kıbrıs, kıbrıs kaza, kıbrıs ölümlü kaza, aslanköy ölümlü kaza, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.