Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri kesinleşti

Turunçlu Kavşağı ile Ulukışla Kavşağı arasında bu akşam meydana gelen trafik kazasında Yahya Amasyalı, eşi Aysun Amasyalı ve Haşim Girgin hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan iki kişiden birinin isminin Melike Amasyalı olduğu ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

*Kazada hayatını kaybeden TGK 952 plakalı taksinin sürücü Yahya Amasyalı

* HF 388 plakalı aracın şoförü Haşim Girgin trafik kazasında hayatını kaybetti

06/10/2019 21:43