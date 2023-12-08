Kazada hayatını kaybedenlerin kimliği açıklandı!

Gazimağusa - İskele Anayolunun, Kel'in Yeri isimli Restoran önündeki yol üzerinde, bugün saat 17.00 sıralarında meydana gelen ölümlü trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri açıklandı.

Polis basın subaylıığı'ndan verilen bilgiye göre, İbrahim KUBACIK (E-34) yönetimdeki TJV 921 plakalı çekici ve çekmekde olduğu 819 R plakalı birleştiren aracıyla anayolda seyreden araçlara öncelik tanımadan dikkatsizce bölünmüş ana yola giriş yapması sonucu o esnada bölünmüş yol üzerinde sağ şerit içerisinde kavşağa yaklaştığında yavaşlamadan dikkatsizce seyreden Ali KAPLAN (E-24) yönetimindeki UL 840 plakalı jeep aracın önünü tıkanması sonucu çarpıştı. Kaza sonucu, UL 840 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fikret TURŞU (K-23) ve Tuğçe Direm ÇELİK (K-20) kaza yerinde yaşamını yitirirken, kazada hafif yaralanan UL 840 plakalı araç sürücüsü Ali KAPLAN ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Soruşturma kapsamında, TJV 921 plakalı tır araç sürücüsü İbrahim KUBACIK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.