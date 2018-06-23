HABER KIBRIS

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı

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23/06/2018

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı
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Bugün Ercan-İskele anayolunda meydana gelen feci kazada çakıl yüklü kamyon altında kalan FM 897 plakalı araçta yaşamını yitiren şahısların Yenierenköy'de sakin Kaleil Bowan (E-55) ve Emine Bowan (K-56) isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Kamyon şoförü Ramazan Tomuk (E-57) tutuklandı. Yol henüz trafiğe açılmadı. Çalışmalar devam ediyor.

Uçanok Şirketi’na ait olduğu öğrenilen kamyonun çok hızlı olduğu ve kazaya kamyonun sebebiyet verdiği kaydedildi.

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TAGS: iskele, kaza, haber
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