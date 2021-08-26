Kazada yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

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26/08/2021

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Kazada yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

UKÜ- Taşkent arasında yeni yapılan çemberde  meydana gelen kazada 5 yaşındaki  Karel TAŞKENTLİ hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre 26.08.2021 tarihinde saat 17.20 sıralarında Lefkoşa'da yeni kuzey çevre yolu üzerinde Gözde Demirkaya TAŞKENTLİ(K-34) yönetimindeki NN 093 plakalı araç ile Taşkent istikametinden güney istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada UKÜ çemberine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Karel TAŞKENTLİ(E-5) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdi.Araç sürücüsünün tedavisi halen sürüyor.Soruşturma devam etmektedir.

26/08/2021 19:33
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TAGS: kaza, ölümlü kaza, haber, kktc
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